ABB habe seine Transformation weitgehend abgeschlossen, schreibt der zuständige Analyst. Damit würden mit Blick nach vorne die Treiber etwas fehlen. Die Guidance für das vierte Quartal sollte der Konzern zwar erreichen, so der Experte weiter. Der Ausblick auf das Jahr 2024 dürfte aber eher enttäuschend ausfallen, was die Investoren zu einer Rotation in andere Titel der Branche veranlassen könnte.