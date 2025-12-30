Der Umtausch ist an den OeNB-Kassen in Wien und Innsbruck möglich. Ausgenommen sind bulgarische Münzen, alte Banknotenserien ohne gesetzlichen Zahlungsmittelstatus sowie 1- und 2-Lewa-Banknoten aus der Banknotenserie von 1999. Pro Person und Tag ist der Umtausch auf 2000 Lewa begrenzt. Der Wechselkurs ist fixiert und beträgt 1,95583 Lewa je Euro.