Und die Faktenlage ist klar: Die Zahl der Pensionierten (über 65-Jährige) in der Schweiz wird in den nächsten 10 Jahren um 26 Prozent, in 20 Jahren um 41 Prozent und in 30 Jahren um 54 Prozent steigen. Prognosen zufolge werden in 30 Jahren auf jede Person über 65 Jahre nur noch etwas mehr als zwei Personen im Erwerbsalter kommen.