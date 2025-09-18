Ist es korrekt, dass bei einer starken finanziellen Schieflage der Pensionskasse die Arbeitnehmer dazu verpflichtet werden können, Sanierungsbeiträge zu leisten?

Dies stimmt. Doch nur 32 Prozent sind sich dessen bewusst, wie aus der Raiffeisen-Befragung hervorgeht. Eine finanzielle Schieflage liegt - technisch gesagt - vor, wenn das Vermögen einer Pensionskasse nicht reicht, um ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Ob und wie sehr dies der Fall ist, zeigt sich am Deckungsgrad, dem Verhältnis von Vermögen und Verpflichtungen. Liegt er über 100 Prozent, gibt es keinen unmittelbaren Handlungsbedarf.