Nach Angaben des Branchenverbandes Global Cement and Concrete Association sind die Zementunternehmen für rund sieben Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Industrious Labs bewertete die Nachhaltigkeitsleistung von Holcim mit «D» - der zweitschlechtesten möglichen Note. Die Abspaltung des Geschäfts verberge steigende Kosten und das Versäumnis, ausreichend auf die wachsende Nachfrage nach sauberem Zement einzugehen, so die gemeinnützige Umweltorganisation. Das US-Geschäft soll im ersten Halbjahr 2025 in New York notiert werden und könnte früheren Firmenschätzungen zufolge einen Wert von 30 Milliarden Dollar erreichen.