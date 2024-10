In einem Brief, der am heutigen Donnerstag an Holcim-Präsident Jan Jenisch gehen soll, fordert die Kampagnengruppe «Concrete Change» den Konzern auf, mehr für den Klimaschutz zu unternehmen. So solle Holcim etwa den Einsatz von energieintensiven Nassöfen zur Zementherstellung einstellen und bis 2030 mindestens ein CO2-neutrales Zementwerk in den USA bauen, hiess es in dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Schreiben. Holcim will sein Nordamerika-Geschäft im ersten Halbjahr 2025 abspalten und an die New Yorker Börse bringen. Früheren Firmenschätzungen zufolge könnte das Geschäft einen Wert von 30 Milliarden Dollar erreichen.