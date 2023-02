Umweltschützer werfen der französischen Großbank BNP Paribas eine Beteiligung an der Abholzung des Regenwaldes im Amazonasgebiet vor und haben deshalb Klage vor einem Pariser Gericht eingereicht. Nach Ansicht der brasilianischen Nichtregierungsorganisation Comissão Pastoral da Terra und der französischen Umweltschützer von Notre Affaire À Tous finanziert das Geldhaus Unternehmen, die zur Abholzung des Regenwaldes beitragen, wie sie am Montag mitteilten. Das Institut habe die Firmen vor der Finanzierungszusage nicht ausreichend geprüft. Die Bank erklärte, sie fordere von ihren Kunden ab 2025 eine "Null-Abholzungsstrategie" in der Produktion und den Lieferketten.