Langwierige Sanierung

Die ehemalige Deponie in Gamsenried ist die grösste Altlastdeponie der Schweiz. Sie enthält rund drei Millionen Kubikmeter giftiger Abfälle. Lonza deponierte in Gamsenried zwischen 1918 und 1978 Abfälle aus ihrem Werk in Visp VS. Danach landeten Aushubmaterial, Abfälle, Schlacke und Bauschutt in der Deponie.