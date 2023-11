Die bisherigen Daten zeigten eine globale Erwärmung von etwa 1,4 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit, heisst es in dem vorläufigen Bericht, den die Weltwetterbehörde WMO am Donnerstag zum Auftakt der Weltklimakonferenz in Dubai vorlegte. Damit dürfte das bisherige Rekordjahr 2016 abgelöst werden, in dem es rund 1,2 Grad wärmer war als der vorindustrielle Durchschnitt.