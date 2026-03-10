Seit den Angriffen im vergangenen Jahr hat Teheran der IAEA keine Informationen über den Verbleib des ​Urans ​übermittelt und Inspektoren den Zutritt zu ⁠den bombardierten Stätten verwehrt. Die USA und Israel ​begründen ihre aktuellen ⁠Angriffe unter anderem damit, dass der Iran kurz vor dem Bau einer ‌Atombombe stehe. Allerdings hatte US-Präsident Donald Trump im Juni erklärt, das iranische Atomprogramm sei vernichtet worden. Die IAEA betont indes, sie ‌habe keine glaubwürdigen Hinweise auf ein koordiniertes Atomwaffenprogramm des ​Iran. Die bekannten Anreicherungsanlagen in Natans und Fordow gelten seit Juni als zerstört oder schwer beschädigt.