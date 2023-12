Die Vereinten Nationen und die USA verstärken ihren Druck auf Israel, damit dessen Armee ihr Vorgehen im Gazastreifen korrigiert. Die UN-Generalversammlung in New York sprach sich am Dienstag mit grosser Mehrheit für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand in dem Konflikt aus: 153 Mitgliedsländer stimmten für die Resolution, 23 Staaten enthielten sich - darunter Deutschland. Zehn Staaten stimmten dagegen, etwa die USA und Israel. US-Präsident Joe Biden forderte in Washington den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu aber zu einer Kehrtwende beim Vorgehen im Gazastreifen auf und warf Israel «wahllose Bombardierungen» vor.