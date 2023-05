"Apple wird sich in einem risikoreichen Umfeld genauso gut entwickeln wie in einem risikoarmen", sagt Sylvia Jablonski, Geschäftsführerin von Defiance ETFs. "Man kann hier keine 20 bis 30 Prozent Rendite erwarten, aber ich würde mein Geld lieber hier parken als in einem Schatzamt. Es gibt viele Wachstumsmöglichkeiten, selbst in einem schwierigen Markt, und das Unternehmen zahlt eine Dividende, kauft eine Menge Aktien zurück und hat eine unglaublich starke Bilanz, was alles für Investorinnen und Investoren attraktiv ist."