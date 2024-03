Hinsichtlich der Akquisition des Roche-Werkes von Lonza in Vacaville, die am Mittwoch bekannt wurde, und eines geringeren Gegenwinds durch Wechselkurse in diesem Jahr hat der zuständige Analyst von JPMorgan die Umsatzprognosen für die Jahre 2024 bis 2028 um 1 bis 7 Prozent erhöht. Auch die Kern-EBITDA-Schätzungen wurden um 2 bis 7 Prozent angehoben.