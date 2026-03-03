Krieg in Nahost als Unsicherheitsfaktor

Der Krieg der USA mit dem Iran ist nur der jüngste Schlag für die Anlegerstimmung in diesem Jahr. Anhaltende Inflation und sich ständig ändernde Zollpolitiken erschweren die Planung für Unternehmen. Anwendungen künstlicher Intelligenz drohen verschiedene Branchen auf den Kopf zu stellen. Private Kreditunternehmen sind unter der Last notleidender Kredite ins Straucheln geraten. Und Präsident Donald Trump hat eine ehrgeizige Aussenpolitik eingeschlagen, die sowohl die Verbündeten als auch die Feinde der USA in Aufruhr versetzt.