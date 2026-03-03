Zwei Monate nach Jahresbeginn hat sich der S&P 500 Index kaum bewegt. Angesichts der Schocks, die die Märkte erlebt haben - von geopolitischen Unruhen bis hin zu den Risiken durch KI-Disruptionen - ist das keine grosse Überraschung.
Aber es ist weit entfernt von dem, was die Wall-Street-Bullen für das Jahresende 2026 erwarten. Trotz aller potenziellen Gegenwinde liegt das durchschnittliche Kursziel für den S&P 500 bis zum Jahresende im Dezember um 10 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Laut einem Sell-Side-Stimmungsindikator der Bank of America haben die Strategen auch ihre Allokationsgewichtungen unverändert gelassen.
Ihr Optimismus beruht auf den Erwartungen eines überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums in den USA und eines Anstiegs der Unternehmensgewinne. Und obwohl es noch früh ist, ist keiner der von Bloomberg beobachteten Strategen vorsichtig geworden, seit die USA einen Krieg im Nahen Osten begonnen haben, der vorerst zu einem starken Anstieg der Energiepreise geführt hat.
«Es kommt auf die zugrunde liegende makroökonomische Stärke und die Unternehmensgewinne an, die bislang offenbar nicht von der geopolitischen Lage beeinflusst werden», sagte Sameer Samana, Leiter Global Equities and Real Assets beim Wells Fargo Investment Institute. «Der Iran-Konflikt könnte sich von anderen Konflikten unterscheiden, da ein über mehrere Monate oder Quartale anhaltend hoher Ölpreis eine Rezession der Weltwirtschaft und der Unternehmensgewinne zur Folge haben könnte.»
Krieg in Nahost als Unsicherheitsfaktor
Der Krieg der USA mit dem Iran ist nur der jüngste Schlag für die Anlegerstimmung in diesem Jahr. Anhaltende Inflation und sich ständig ändernde Zollpolitiken erschweren die Planung für Unternehmen. Anwendungen künstlicher Intelligenz drohen verschiedene Branchen auf den Kopf zu stellen. Private Kreditunternehmen sind unter der Last notleidender Kredite ins Straucheln geraten. Und Präsident Donald Trump hat eine ehrgeizige Aussenpolitik eingeschlagen, die sowohl die Verbündeten als auch die Feinde der USA in Aufruhr versetzt.
Analysten rieten ihren Kunden am Montag, dass jeder Rückgang im Zusammenhang mit dem Iran eine Gelegenheit zum Kauf bei Kursrückgängen sei. Unternehmen von Morgan Stanley bis Piper Sandler verteidigten ihre konstruktiven Aktienprognosen und verwiesen dabei auf die geopolitische Volatilität der Vergangenheit, die sich in der Regel als kurzlebig erwiesen habe.
Der S&P 500 schloss am Montag nahezu unverändert und machte damit einen frühen Rückgang von 1,2 Prozent am ersten Handelstag nach den US-Luftangriffen auf den Iran, die Chaos im Nahen Osten ausgelöst hatten, wieder wett. Für einige erscheint die optimistische Stimmung fehlgeleitet.
Kritiker warnen vor Selbstzufriedenheit
«Die Selbstzufriedenheit ist enorm», sagte Matt Maley, Chef-Marktstratege bei Miller Tabak. «Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Investoren jeden noch so kleinen Rückgang zum Kauf nutzen, bis es nicht mehr funktioniert. Das Problem dabei ist, dass viele Investoren sehr stark darunter leiden werden, wenn es schliesslich zu der unvermeidlichen Korrektur kommt.»
Die Stimmung am Aktienmarkt ist laut Savita Subramanian, Leiterin der Abteilung für Aktien und quantitative Strategie bei BofA, «in diesem Jahr weiterhin stabil und optimistisch», obwohl sich die Marktbedingungen verändert haben und «einst boomende Wachstumsbereiche stark an Wert verloren haben». Die optimistischen Prognosen der Strategen basieren weiterhin auf der Annahme, dass die Gewinne der amerikanischen Unternehmen trotz aller kurzfristigen Sorgen ausreichen, um die Aktienkurse weiter in die Höhe zu treiben.
Doch in der letzten Berichtssaison reichten die starken Finanzergebnisse - die Unternehmen im S&P 500 steigerten ihre Gewinne um 13 Prozent und lagen damit fast sechs Prozentpunkte über den Erwartungen - nicht aus, um Aktienanleger zu begeistern. Der S&P 500 fiel um 1,7 Prozent zwischen dem Beginn der Berichtssaison durch JPMorgan und dem Ende durch Walmart.
Der alternative Investmentmanager Blue Owl Capital hat kürzlich die Rücknahmen in einem seiner Vehikel gestoppt und begonnen, Kredite zu verkaufen, um Geld für Investoren zu beschaffen. Er warnte davor, dass der steigende Druck auf die Kreditnehmer, höhere Zinskosten und die anhaltende Verschuldung aus der Zeit des billigen Geldes beginnen, Teile des privaten Kreditmarktes zu belasten. Für Aktien erhöht dies das Risiko, dass sich die strengeren Kreditvergabebedingungen und potenzielle Zahlungsausfälle auf die Unternehmensgewinne auswirken könnten, insbesondere in Sektoren mit höherer Verschuldung.
«Alle glauben, dass entweder die 'Fed Put‘ oder die 'Trump Put‘ selbst den geringsten Rückgang verhindern werden», sagte Maley von Miller Tabak. «Das ist ein grosser Fehler. Irgendwann wird eines dieser Probleme dazu führen, dass die Gewinnprognosen zu sinken beginnen, und das wird die Anleger erheblich verunsichern.»
(Bloomberg/cash)