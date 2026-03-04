Damit liegt der Indikator deutlicher über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten in dem für die US-Wirtschaft wichtigen Dienstleistungsbereich. Die Indikatoren für die Beschäftigung und für neue Aufträge legten zu. Verschlechtert hat sich der Wert für bezahlte Preise.