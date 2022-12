Je nach Umsatz sollen sie bis zu 8,0 Prozent ihrer Netto-Einnahmen an den Staat abführen, heisst es in einer Regierungsverordnung, die am späten Freitagabend im Gesetzblatt erschienen und am Samstag in Kraft getreten ist. Der Höchst-Steuersatz gilt für Pharmafirmen mit Netto-Jahreseinnahmen von mehr als 150 Milliarden Forint (etwa 375 Mio Euro). Die Massnahme gilt auch rückwirkend für das Jahr 2022.