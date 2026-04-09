Aktuell ⁠führt die Oppositionspartei Tisza mit ihrem Kandidaten Péter Magyar in den meisten Umfragen. Der 45-Jährige ist ein ehemaliger Verbündeter Orbans. Für die junge Wählerschaft ist er eine interessante Alternative zu dem 62-jährigen ‌Orban. Magyar versprach im Wahlkampf unter anderem, dafür zu sorgen, von der EU eingefrorene Gelder freizubekommen, um mehr ‌in Bildung und bezahlbaren Wohnraum zu investieren. Das Geld hält die EU aktuell ​zurück aufgrund der aus ihrer Sicht von Orban vorangetriebenen Aushöhlung der demokratischen Werte.