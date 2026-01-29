Der Nettogewinn von Mastercard stieg von Oktober bis Dezember auf 4,06 Milliarden Dollar nach 3,34 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum, wie der US-Konzern am Donnerstag mitteilte.
Der Nettoumsatz kletterte um 17,6 Prozent auf 8,81 Milliarden Dollar. Das Bruttotransaktionsvolumen, der Wert aller über die Plattform abgewickelten Geschäfte, wuchs um sieben Prozent. Die Ausgaben der privaten Haushalte zeigten sich trotz zollbedingter Unsicherheiten widerstandsfähig.
Vor allem im Weihnachtsgeschäft hätten die Verbraucher nach Sonderangeboten gesucht, um ihr Budget zu schonen.