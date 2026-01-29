Der Nettogewinn von Mastercard stieg von Oktober bis Dezember ​auf 4,06 ‌Milliarden Dollar ‌nach 3,34 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum, wie der US-Konzern am Donnerstag mitteilte.

Der Nettoumsatz kletterte um ⁠17,6 Prozent auf 8,81 Milliarden Dollar. Das Bruttotransaktionsvolumen, der Wert aller ​über die Plattform abgewickelten ‌Geschäfte, wuchs ‍um sieben Prozent. Die Ausgaben der ​privaten Haushalte zeigten sich trotz zollbedingter Unsicherheiten widerstandsfähig.

Vor allem im ‌Weihnachtsgeschäft hätten die ⁠Verbraucher nach Sonderangeboten gesucht, ‌um ihr Budget zu schonen.