Swiss Re wird darüber hinaus durch eine Kurszielsenkung der US-Bank Morgan Stanley belastet. Die Analysten gehen davon aus, dass die Kosten des Rückversicherers durch Naturkatastrophen wie "Ian" im vergangenen Quartal fast dreimal so hoch ausgefallen sind wie das Budget des Konzerns. Auch werde es immer unwahrscheinlicher, dass die Swiss Re im kommenden Jahr ein am Markt erhofftes Aktienrückkaufprogramm durchführen werde, heisst es in einem anderen Bankkommentar.