Sie sind mit noch immer kräftig steigenden Lebenshaltungskosten konfrontiert, obwohl die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) mit ihrer Hochzinspolitik kräftig dagegenhält. Die Teuerungsrate legte im März auf 3,5 Prozent zu, nach 3,2 Prozent im Februar. An den Finanzmärkten wird wegen der zähen Inflation damit gerechnet, dass die Fed eine erste Zinssenkung noch einige Monate hinauszögern wird - womöglich sogar bis in den Spätsommer. Sie hält den Leitzins aktuell in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent.