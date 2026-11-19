Orcel gibt «Bekenntnis zu Mittelstandkunden»

Was die Zusagen Orcels konkret wert sind, muss sich zeigen. Einen Vertrag mit der Bundesregierung gibt es nicht. Orcel gab ein «Bekenntnis zu den Mittelstandskunden der Commerzbank und ihren internationalen Fähigkeiten, die speziell dem Mittelstand und den Exporteuren zugutekommen» ab. Er hatte das internationale Netz ​der Commerzbank ​als unnötig gross bezeichnet und milliardenschwere Einsparungen angekündigt. «Unsere Zusagen (...) unterstützen den langfristigen Wohlstand Deutschlands, seiner Menschen ⁠und Unternehmen, vor allem den Mittelstand, die das Herz des Erfolges des Landes sind», schrieb er an Klingbeil nun. ​Orlopp hatte die Bedeutung der Auslandsverbindungen ⁠für die exportorientierte deutsche Wirtschaft stets betont.