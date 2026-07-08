Die Commerzbank-Aktionäre, ​die UniCredit ihre Aktien angedient haben, müssen ⁠auf den Vollzug des Aktientauschs aber noch warten. Denn ​noch stehen zahlreiche Genehmigungsprozesse aus, ⁠unter anderem die Kartellprüfung und die Zustimmung der EZB-Finanzaufseher. Mit Spannung erwartet wird, ob ‌letztere nun feststellen, dass UniCredit die Commerzbank de facto kontrolliert. Dann müssten die Italiener deutlich mehr Kapital vorhalten, um auch die Risiken in der Bilanz der ‌Commerzbank abzupuffern. Neben den angedienten Aktien und den Kaufoptionen hält UniCredit weitere ​Derivate auf Commerzbank-Papiere, für die ein Barausgleich vereinbart ist, die aber mit Zustimmung der Gegenpartei in knapp zwölf Prozent der Aktien getauscht werden könnten.