Die Eigner des Frankfurter Geldhauses erhielten 0,485 neue Unicredit-Papiere für jede Commerzbank-Aktie, teilte die italienische Grossbank am Montag mit. Unicredit ist bereits der grösste Investor bei der Commerzbank.
(Reuters)
Unicredit hat ein offizielles Übernahmeangebot für die Commerzbank vorgelegt.
Die Eigner des Frankfurter Geldhauses erhielten 0,485 neue Unicredit-Papiere für jede Commerzbank-Aktie, teilte die italienische Grossbank am Montag mit. Unicredit ist bereits der grösste Investor bei der Commerzbank.
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