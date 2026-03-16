Die ‌Eigner des ‌Frankfurter ​Geldhauses erhielten 0,485 neue Unicredit-Papiere für jede Commerzbank-Aktie, ‌teilte die italienische Grossbank am Montag ​mit. Unicredit ist ​bereits ​der grösste Investor ‌bei der Commerzbank.

(Reuters)