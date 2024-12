«Wir halten unser Angebot an die Aktionäre von Banco BPM für fair und angemessen», sagte UniCredit-Chef Andrea Orcel. UniCredit, die den Übernahmeversuch erstmals am 25. November öffentlich machte, bietet zehn Milliarden Euro für die Konkurrentin. BPM hat die Offerte bislang aber zurückgewiesen. In Deutschland erwägt UniCredit eine Übernahme der Commerzbank.