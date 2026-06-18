Im Gegenzug sollte Delfin fünf Prozent der UniCredit-Aktien erhalten, ohne dass Bargeld ‌fliessen sollte. Bei einem Vollzug wäre die in Luxemburg ansässige Holding mit einem Anteil von acht Prozent zu einem ​der grössten Aktionäre von UniCredit aufgestiegen. Delfin habe ​den Vorschlag jedoch wegen der Bewertung ​abgelehnt, hiess es in dem Bericht weiter. Es sei unklar, ob ‌die Gespräche damit endgültig beendet oder nur vorübergehend ausgesetzt seien. Sowohl Delfin als auch UniCredit lehnten der Zeitung zufolge eine ​Stellungnahme ​ab.