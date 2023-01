Die Unicredit ist in dem Land noch vergleichsweise stark vertreten, zieht sich aber Schritt für Schritt zurück. Die Erträge des Konzerns legten ohne das Russland-Geschäft um knapp 15 Prozent auf etwas mehr als 18 Milliarden Euro zu und fielen damit ebenfalls höher aus als erwartet. Zudem will die Bank mit einer deutlich höheren Dividende ihre Anleger direkt an dem Gewinnanstieg teilhaben lassen. An der Börse kam dies und die Zahlen sehr gut an. Die Aktie legte bis zum Mittag um rund neun Prozent zu und kletterten auf den höchsten Stand seit Mai 2018.