Unklar ist, wie Orcel ⁠die Zusagen bestätigen soll. Die Regierung dürfte auf eine ​schriftliche Fixierung bestehen. Der Bund ⁠hält noch gut 13 Prozent an der Commerzbank, die UniCredit mittlerweile rund 50 Prozent. ‌Der Bund will sich erst von seiner Beteiligung trennen, wenn die Commerzbank stabilisiert ist. Zuletzt hatte die Regierung immer wieder ein «aggressives» Vorgehen der UniCredit angeprangert und ‌sich lange gegen die Übernahme gestemmt, die zum Abbau Tausender Stellen ​in Deutschland führen dürfte. Dies soll aus Sicht der Regierung aber im Dialog mit den Betriebsräten und sozialverträglich geschehen. Nach Möglichkeit soll es keine betriebsbedingten Kündigungen geben.