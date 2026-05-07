Das Institut habe eine unverbindliche Vereinbarung mit einem ⁠privaten Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet, teilte das Geldhaus am Donnerstag mit. Ob das Geschäft tatsächlich zustande kommt, ist jedoch noch ‌offen: Ein Abschluss werde von der UniCredit für das erste Halbjahr 2027 ‌erwartet, stehe aber unter dem Vorbehalt bindender Verträge und ​behördlicher Genehmigungen. Die Transaktion würde zu einer Ertragsbelastung von 3,0 bis 3,3 Milliarden Euro führen. Eine Stellungnahme der russischen Zentralbank sowie der UniCredit-Tochter in Russland lagen zunächst nicht vor.