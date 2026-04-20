UniCredit ist bereits der grösste Aktionär der ‌Commerzbank und bereitet ein Übernahmeangebot vor - gegen Widerstand der Commerzbank und der deutschen Politik. Mit der Offerte wollen die Italiener ihren Anteil von knapp unter 30 Prozent wenigstens etwas darüber heben. Damit würde UniCredit diese Hürde überwinden, ohne ein Pflichtangebot vorlegen zu müssen, und hätte freie Hand, am Markt weitere Commerzbank-Aktien zu kaufen. «Ein Szenario ​ist, dass wir eine geringe Annahmequote erwarten, und damit sind wir zufrieden», sagte Orcel. Finanziell sei dies ein Gewinn. Man ​könne sich dann zurücklehnen. In zwei Jahren könne dann eine bessere Transaktion möglich sein.