Die italienische Grossbank UniCredit hat es mit der Integration der Commerzbank und deren möglicher Fusion mit der HypoVereinsbank eilig. «Die nächsten Schritte sind klar», hiess es in der am Montag veröffentlichten Quartalsbilanz von UniCredit. Wenn die letzten Genehmigungen für die Aufstockung des Anteils wie erwartet Ende November vorlägen, werde man bei der Commerzbank eine ausserordentliche Hauptversammlung einberufen, um neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen, teilte UniCredit mit. Noch in diesem Jahr könne UniCredit in Frankfurt die Kontrolle übernehmen und im ersten Quartal 2027 mit der Umsetzung ihrer «Unlocked»-Strategie beginnen. Das berge nur begrenzte Risiken, zumal UniCredit mit dem Umbau der HypoVereinsbank schon einschlägige Erfahrungen gesammelt habe.
Eine Fusion der Commerzbank mit der Münchner UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB) könnte früher stattfinden als erwartet, hiess es in einer Präsentation. Sie würde «deutlich zusätzlichen Wert schaffen». Im April hatte UniCredit-Chef Andrea Orcel diesen Schritt für die Zeit nach 2028 in Aussicht gestellt. Die Italiener hatten sich mit einem Übernahmeangebot 49 Prozent an der Commerzbank gesichert. Wenn die HVB in die Commerzbank eingebracht würde, könnte der Anteil deutlich steigen.
Schon mit der derzeitigen Beteiligung könne UniCredit den Gewinn je Aktie bis 2028 auf zehn Euro steigern, mehr als acht Euro davon sollen ausgeschüttet werden. Die Commerzbank-Aktionäre müssten dagegen in nächster Zeit mit geringeren Dividenden rechnen, weil die neue Strategie mit ausserordentlichen Rückstellungen, Belastungen und Investitionen verbunden sei. Das Frankfurter Geldhaus hatte den Gewinn zuletzt praktisch komplett an die Aktionäre ausgeschüttet.
Im dritten Quartal stieg der Gewinn von UniCredit deutlich stärker als von Analysten erwartet um 24 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Die Experten hatten ihr 500 Millionen weniger zugetraut. Orcel sprach vom «besten Quartal aller Zeiten und dem besten in der ganzen Branche». Für das Gesamtjahr rechnet die Nummer zwei in Italien nun mit einem Gewinn vor Sonderkosten von deutlich mehr als den bisher erwarteten 11,5 Milliarden Euro.
(Reuters/AWP)