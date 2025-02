Es soll eine gemeinsame Vermögensverwaltungsgesellschaft für institutionelle Anleger (Asset Management) gegründet werden, die auf öffentliche Aktien spezialisiert ist. In einer ersten Phase werde Unigestion über 3 Milliarden Euro an verwalteten Vermögenswerten in Form von Mandaten und Investmentfonds übertragen und gleichzeitig sein gesamtes Aktienteam in die operative Infrastruktur von Kepler Cheuvreux integrieren, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag.