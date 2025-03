Ben & Jerry's wirft Unilever vor, seinen Vorstandschef Dave Stever ohne Rücksprache mit der Unternehmensführung entlassen zu haben. In einer Klage vor einem Bundesgericht in Manhattan erklärte Ben & Jerry's am Dienstagabend, Unilever habe am 3. März mitgeteilt, Stever zu entlassen – nicht wegen mangelnder Leistung, sondern wegen seiner Unterstützung der sozialen Mission und Markenintegrität des Unternehmens.