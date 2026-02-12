Im abgelaufenen vierten Quartal übertraf der Konzern die Erwartungen. Der bereinigte Umsatz wuchs um 4,2 ​Prozent, Analysten hatten mit 3,9 Prozent gerechnet. ​Getragen wurde das Wachstum von den ​Schwellenländern wie Indien, Indonesien und China. In Nordamerika schwächte sich ‌das Wachstum jedoch auf 2,8 Prozent ab, in Europa legte der Umsatz nur um 0,1 Prozent zu. Konzernchef ​Fernando ​Fernandez, der seit März ⁠2025 im Amt ist, steht unter ​Druck zu beweisen, ⁠dass seine Strategie aufgeht. Er setzt verstärkt auf die ‌Bereiche Körperpflege und Schönheit, nachdem sich der Konzern im Dezember von seiner Eiskrem-Sparte um die ‌Marke Magnum getrennt hatte.