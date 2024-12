Unilever wolle mehrere Marken verkaufen, die zusammen einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro erzielen, sagte Unilever-Chef Hein Schumacher in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der niederländischen Finanzzeitung Het Financieele Dagblad (FD). Welche Marken betroffen sind, liess Schumacher offen. Reuters hatte vor kurzem von mit der Sache vertrauten Personen erfahren, dass das Unternehmen den Verkauf einiger niederländischer Marken wie Unox-Suppen und Conimex-Gewürze sowie kleinerer Lebensmittelmarken in Grossbritannien und anderen europäischen Ländern erwägt.