Den grössten Schub lieferte in den vergangenen sechs Monaten vor allem das Geschäft mit Kosmetik- und Körperpflegemarken wie Rexona und Lux, wie der Hersteller in London mitteilte. Analysten hatten mit einem etwas geringeren Konzernumsatz gerechnet. Dabei legten nahezu sämtliche Absatzregionen zu. In Europa jedoch drückten die stark gestiegenen Kosten insbesondere für Eiscreme und bestimmte Ernährungsprodukte dagegen auf die Kauflaune.