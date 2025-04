Der britische Konsumgüterkonzern Unilever mit seinen Marken wie Dove, Knorr oder Magnum-Eis hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Die Erlöse legten um drei Prozent auf 14,8 Milliarden Euro zu, Experten hatten mit einem Plus von 2,8 Prozent gerechnet, wie Unilever am Donnerstag mitteilte. «Das bereinigte Umsatzwachstum von drei Prozent im ersten Quartal spiegelt die Stärke unseres zunehmend auf Premium- und Innovation ausgerichteten Portfolios in den entwickelten Märkten wider», erklärte Konzernchef Fernando Fernandez.