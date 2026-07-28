Die Aktie von Unilever reagierte positiv und kletterte kurz nach Handelsbeginn zwischenzeitlich um mehr als sechs Prozent. Analystin Celine Pannuti von der Bank JPMorgan lobte die aktuellen Zahlen: Die Stärke des Kerngeschäfts sollte eine Neubewertung der Aktien vorantreiben. Für die Barclays-Experten um Warren Ackerman sind die «hervorragenden Ergebnisse» ein Beleg dafür, dass Unilever stärker wachsen könne als die Konkurrenz. Zudem sei zwar eine Geschäftsbeschleunigung in den Schwellenländern erwartet worden, doch das Ausmass des Wachstums überrasche.