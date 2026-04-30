Auch andere Kosten treibt der Konflikt am Persischen Golf nach oben, die von Kunststoffverpackungen etwa und die Transportkosten. Unilever prüft deshalb nach eigenen Angaben Möglichkeiten, die Kosten in seinen Lieferketten zu senken. Dies könnte etwa durch mögliche Anpassungen der Produktzusammensetzung geschehen. Insgesamt erwartet der Konzern, dass die Kosten in diesem Jahr aufgrund von Inflation und anderer Faktoren um etwa 2,7 bis 3,3 Prozent steigen, was Phatak als «beherrschbar» bezeichnete.