Der Einstellungsstopp kommt ​zu einem bereits laufenden Sparprogramm hinzu. Unilever will seit 2024 ‌innerhalb von drei Jahren rund 800 Millionen Euro einsparen und dabei etwa 7500 Stellen streichen. Der britische Konzern ​kämpft ​seit der Corona-Pandemie mit ⁠schwachen Verkaufszahlen. Er verhandelt derzeit über ​den Verkauf seiner ⁠Lebensmittelsparte an den kleineren Konkurrenten McCormick. Die Mitarbeiterzahl ‌ist bereits von rund 149'000 im Jahr 2020 auf derzeit 96'000 gesunken. Die Unilever-Aktie legte ‌am Montag in London um ​1,1 Prozent zu.