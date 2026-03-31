Der Konsumgüterkonzern Unilever hat mit sofortiger Wirkung einen weltweiten Einstellungsstopp auf allen Ebenen verhängt. Der Hersteller von Marken wie Dove und Knorr reagiert damit auf die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs, wie aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden internen Schreiben hervorgeht. Der Stopp soll mindestens drei Monate dauern.
«Die makroökonomischen und geopolitischen Realitäten, besonders der Nahost-Konflikt, bringen erhebliche Herausforderungen für die kommenden Monate mit sich», schrieb Fabian Garcia, Chef der Körperpflegesparte, vergangene Woche an die Mitarbeiter. Der seit einem Monat andauernde Krieg hat den Welthandel gestört und die schwerste Unterbrechung der Öl- und Gasversorgung in der Geschichte verursacht.
Der Einstellungsstopp kommt zu einem bereits laufenden Sparprogramm hinzu. Unilever will seit 2024 innerhalb von drei Jahren rund 800 Millionen Euro einsparen und dabei etwa 7500 Stellen streichen. Der britische Konzern kämpft seit der Corona-Pandemie mit schwachen Verkaufszahlen. Er verhandelt derzeit über den Verkauf seiner Lebensmittelsparte an den kleineren Konkurrenten McCormick. Die Mitarbeiterzahl ist bereits von rund 149'000 im Jahr 2020 auf derzeit 96'000 gesunken. Die Unilever-Aktie legte am Montag in London um 1,1 Prozent zu.
(Reuters)