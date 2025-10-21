Die US-Börsenaufsicht SEC könne derzeit nicht die für die Börsennotierung an der New York Stock Exchange erforderliche Registrierungserklärung in Kraft treten lassen, teilte der Hersteller von Dove-Seife und Knorr-Tütensuppen am Dienstag mit. Ursprünglich war die Börsennotierung des Geschäfts unter dem Namen «The Magnum Ice Cream Company» für den 10. November in Amsterdam geplant. Weitere Notierungen waren für New York und London geplant.