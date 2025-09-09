Die Abspaltung gilt als entscheidender Test für Konzernchef Fernando Fernandez, der den Konzern straffen und die Margen erhöhen will. Das Eisgeschäft erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro. Obwohl die Sparte zuletzt am schnellsten wuchs, sind ihre Gewinnmargen traditionell niedriger als in anderen Bereichen wie Körperpflege oder Kosmetik. Mit dem Schritt folgt Unilever dem Vorgehen von Wettbewerbern wie Keurig Dr Pepper, die sich ebenfalls auf ein strafferes Portfolio konzentrieren.