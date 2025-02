Eine Koalition mit der in Teilen rechtsextremen AfD hat Merz ausgeschlossen. Im Wahlkampf hat er gesagt, bis etwa Ostern eine Regierung schmieden zu wollen. Der 69-Jährige will einen schärferen Kurs in der Asylpolitik durchsetzen. Ausserdem will er die deutsche Wirtschaft nach zwei Rezessionsjahren wieder in Schwung bringen - mit weniger Bürokratie und niedrigeren Steuern. Die AfD bot sich als Koalitionspartner an. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch betonte, dass eine Regierungsbeteiligung der SPD kein Automatismus sei.