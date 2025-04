Mit Blick auf institutionelle Kunden ist das Private-Markets-Geschäft der Union Investment deutlich breiter. Hier gibt es aktuell 13 Multi-Investoren-Fonds, die insgesamt rund 4 Milliarden Euro verwalten - verglichen mit 1,7 Milliarden Euro in solchen Fonds in 2020. Lege man die Zeit ab 2005 zugrunde, seien die Assets under Management im Schnitt um 18 Prozent pro Jahr gewachsen, so Konle.