Die Festsetzung des gesetzlichen Mindestlohns solle in den Händen der Kommission aus Gewerkschaften und Arbeitgebern bleiben. Sie solle sich «im Rahmen einer Gesamtabwägung sowohl an der Tarifentwicklung als auch an 60 Prozent des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten orientieren. Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar.»