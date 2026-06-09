Der Bund will den in der Energiekrise 2022 verstaatlichten Konzern wieder reprivatisieren. Der Weg - Börsengang oder Verkauf - ist ​offen. Bis zum 12. Juni sollen sich ​Interessenten melden. Die kanadische Investmentgesellschaft CPPIB ​und die EPH-Holding des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky dürften Insidern zufolge in das ‌Rennen einsteigen. Interesse hätten auch der norwegische Öl- und Gaskonzern Equinor und der französische Energieriese TotalEnergies Einige Interessenten hätten nur Teile der ​Geschäfte ​im Blick. Hierzu gehörten die ⁠Beteiligungen an Atomkraft- und Wasserkraftwerken in Schweden.