"Wir rechnen natürlich damit, dass es Auflagen geben wird", sagten Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach am Samstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Das sei bei solchen Verfahren üblich. "Wir hoffen, dass die Auflagen nicht allzu drastisch sind." Uniper erwarte eine Entscheidung dazu in den nächsten Tagen. Am Montag sollten die Aktionäre auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung eigentlich über die Pläne abstimmen.