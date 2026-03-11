Der in der Energiekrise 2022 verstaatlichte ‌Versorger Uniper erwartet ⁠nach Einbussen im vergangenen Geschäftsjahr für 2026 eine stabilere Entwicklung und kehrt zu einer Dividendenzahlung zurück. Der bereinigte Gewinn ⁠vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei 2025 auf 1,097 von 2,612 Milliarden Euro geschrumpft, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Ursache hierfür seien ‌unter anderem niedrigere Preise, Kraftwerksstillegungen und ein Rückgang der Ergebnisbeiträge aus Absicherungsgeschäften gewesen. Für ‌2026 erwartet Uniper ein Ergebnis zwischen 1,0 und 1,3 ​Milliarden Euro. Für 2025 will der Konzern eine Dividende von 72 Cent je Aktie zahlen. Davon profitiert insbesondere der Bund als Hauptanteilseigner. Die gesamte Dividendensumme belaufe sich auf rund 300 Millionen Euro.