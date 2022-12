Der Auftrag dürfte Boeings Pläne untermauern, die "Dreamliner"-Produktion weiter hochzufahren. Von Mai 2021 bis August 2022 hatte der Hersteller den Typ wegen mehrerer Produktionsmängel nicht ausliefern dürfen. Der Hersteller muss an vielen Maschinen Nacharbeiten ausführen. Ohnehin hatte der Einbruch des Langstreckengeschäfts in der Corona-Krise den Bedarf an entsprechenden Flugzeugen ausgebremst. Der Start der neuen "Dreamliner" und 737 Max für Boeing soll 2024 anlaufen.