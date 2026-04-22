Der Konzern rechnet ⁠wegen der höheren Ausgaben im Quartal und auch im Gesamtjahr ‌mit weniger Gewinn als ‌von Analysten vorhergesagt. Zwar ​bleibe die Nachfrage nach Premium-Reisen robust, die gestiegenen Treibstoffkosten drückten jedoch auf die Margen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Für das zweite Quartal ‌stellte United einen Gewinn von 1,00 bis 2,00 Dollar je Aktie in Aussicht, der Mittelwert ​von 1,50 Dollar liegt aber deutlich unter ​den 2,08 Dollar, die ​Experten im Schnitt vorhergesagt haben.