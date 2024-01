Eine Alaska Airlines 737 MAX 9 mit 177 Menschen an Bord musste notlanden, nachdem in 4900 Metern Höhe ein türgrosses Stück der Kabinenwand herausgebrochen war. Die US-Luftfahrtbehörde FAA verhängte daraufhin ein Flugverbot für 171 Maschinen der Baureihe. Wann die Flotte wieder in Dienst gestellt wird, ist unklar. Der Aktienkurs von Boeing fiel am Montag um acht Prozent.